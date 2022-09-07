Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılan Karabük Üniversitesi’nden iki takım farklı kategorilerdeki yarışmalarda başarılara imza attı.

Samsun’da düzenlenen TEKNOFEST’e katılan Karabük Üniversitesi’nden iki takım farklı kategorilerdeki yarışmalarda başarılara imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne KBÜ’den 39 farklı kategoride 55 ekip katıldı.

Finallere kalmayı başaran 12 ekipten ikisi festivalde dereceye girmeye hak kazandı.

Dikey İnişli Roket Yarışmasında Dr. Öğr. Üyesi Cihan Mızrak danışmanlığındaki Atalay Roket Takımı 108 ekip arasından ikinci, KÜP-X Takımı Çip Tasarım Yarışması Analog Tasarımı kategorisinde 11 takım arasından üçüncü olmayı başardı.