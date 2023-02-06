Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Filipinler Samar Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marilyn D. Cardoso ile "4. Uluslararası, 7. Ulusal Yoksulluğun Azaltılması ve Süründürülebilir Kalkınma Konferansı"nın birlikte yürütülmesi, eğitim ve araştırma alanında uluslararası iş birliğini teşvik etme konularında protokol imzalandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Filipinler Samar Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Marilyn D. Cardoso ile "4. Uluslararası, 7. Ulusal Yoksulluğun Azaltılması ve Süründürülebilir Kalkınma Konferansı"nın birlikte yürütülmesi, eğitim ve araştırma alanında uluslararası iş birliğini teşvik etme konularında protokol imzalandı.

Polat, akademik olarak gerçekleştirilen ortak anlaşmalar ve çalışmaların önemine dikkati çekerek, "Dünya genelinde 500’e yakın ortaklığımız var. Filipinlerde daha önceleri ortaklılıklarımız vardı, şimdi ilk ortağımız siz olacaksınız. İnşallah bundan sonra bu süreci birlikte başlatırız" dedi.

Karabük Üniversitesindeki Afrikalı öğrenci sayısının 5 bin olduğuna işaret eden Polat, "Özellikle ilgi alanımız Çad. Çad ve Somali ile ilgilenmemizin nedeni dünyanın en fakir ülkeleri olmaları. Üniversite olarak Yoksulluğun Azaltılması ve Süründürülebilir Kalkınma Konferansı Programının içerisinde olmaktan onur duyarız. Sizinle iş birliği yapmak, ortak araştırmalar yapmak isteriz" diye konuştu.

Filipinler Samar Devlet Üniversitesi Rektörü Cardoso da Karabük Üniversitesi ile yapacakları ortaklıktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Her yıl yoksullukla ile alakalı konferans düzenliyoruz. 2017’den beri de biz bunun içerisindeyiz. Sizden bu yılki ortağımız olmanızı istiyoruz. Filipinlerde her yılın ekim ayı yoksullukla mücadele ayı. Birleşmiş Milletlerin Dünya Gıda Programı çerçevesinde açlıkla mücadele programına da hizmet etmek adına sizinle birlikte hareket edebiliriz” dedi.