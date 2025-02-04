Karabük Üniversitesi, çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek ve eğlenceli bir öğrenme süreci sunmak amacıyla ’Çocuk Kampüsü’ programını hayata geçiriyor.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KASEM), çocukların eğlenerek öğrenebileceği, farklı düşünme ve sosyal beceriler kazandıran "Çocuk Kampüsü" programını başlatıyor. Program, farklı yaş gruplarına yönelik atölyelerle çocukların gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çocukların akademik ve sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli eğitim programlarından oluşan kampüste öğrenciler, zıpır matematik, chat ingilizce, zihin atölyesi, çocuklarla drama, satranç ve akıl ve zekâ oyunları gibi derslerle öğrenirken eğlenecek ve etkili düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalayacak.

Çocuk Kampüsü, 2. ve 3. sınıflar, 4. ve 5. sınıflar ile 6. ve 7. sınıflar olmak üzere üç farklı yaş grubuna hitap ediyor. Eğitim içerikleri çocukların yaşlarına ve seviyelerine uygun şekilde planlanırken, her bir eğitim grubunda en fazla 15 öğrenci yer alacak.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde (Taş Bina) gerçekleştirilecek eğitimler, 12 hafta boyunca haftada 2 saat sürecek. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika almaya hak kazanacak.

2-3 Mart’ta başlayacak eğitimler için başvurular 28 Şubat Cuma günü sona erecek.