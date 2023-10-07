Karabük Üniversitesinden 13 bilim insanı, Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.

Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2022 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, “kariyer boyu etki” ve “yıllık etki” olarak iki kategoride hazırlandı.

22 anabilim dalı ile 174 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede ’nitelikli yayın sayısı’, “yayınlara yapılan atıflar”, ’h-indeksi’, ’hm-indeksi’ gibi göstergeler dikkate alındı. Buna göre Karabük Üniversitesinden 13 bilim insanı, adını ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne yazdırdı. Bu çerçevede 12 bilim insanı ’yıllık etki’ kategorisinde, 3 bilim insanı da ’kariyer boyu etki’ kategorisinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” başlıklı çalışmaya göre Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. İsmail Esen, Prof. Dr. Kubilay Tekin, Prof. Dr. Mustafa Günay, Doç. Dr. Fatih Aydın, Doç. Dr. Samet Uslu, Doç. Dr. Mehmet Erdi Korkmaz, Doç. Dr. Okan Ünal, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Selhan Karagöz, Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Muhammet Kayfeci, Prof. Dr. İlhan Ceylan, Eskipazar Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Muhammet Emre Turan ve TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Mustafa Karagöz ’yıllık etki’ kategorisinde,

Fen Fakültesinden Prof. Dr. Selhan Karagöz, Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. İlhan Ceylan ve Prof. Dr. Nizamettin Kahraman da ’kariyer boyu etki’ kategorisinde ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer aldı.