Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında, Karabük’te faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanlarıyla yapılan istişare toplantısı düzenlendi.

Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Kamil Güleç Kütüphanesi Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Kırışık’ın yanı sıra; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, Karabük Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Samet Nohutçu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, akademisyenler, iş insanları, firma temsilcileri ve davetliler katıldı.

Karabük Üniversitesinin akademik ve araştırma faaliyetleri ile sanayi sektörünün ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmek ve ortak projeler geliştirmek amacıyla gerçekleşen toplantıda, yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birlikleri ele alındı.

Rektör Kırışık, Karabük’te faaliyet gösteren sanayiciler ve iş insanlarıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Kırışık, bu tür toplantıları bir süredir gerçekleştirmeye çalıştıklarını ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği içinde bu süreci daha ileriye taşımak istediklerini belirtti.

Karabük’ün bir sanayi şehri olduğuna vurgulayan Rektör Kırışık, “Amacımız, sanayi şehri olan Karabük’te üniversite-sanayi iş birliğini nasıl daha etkin sağlayabiliriz, sanayinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz ve varsa sorunları nasıl doğru tespit edip çözümler üretebiliriz, bunu araştırmak. Üniversitemizin büyük bir akademik birikimi var. Öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’nin yedinci büyük üniversitesiyiz. Fakültelerimiz, meslek yüksekokullarımız ve akademik gücümüzle sanayiye ve ticarete katkı sağlamak istiyoruz. Akademisyenlerimizin sahada aktif yer alarak sanayinin ihtiyaçlarını test etmesi, karşılaması ve çözüm üretmesini istiyoruz. Bu anlamda, Türkiye için de model oluşturacak önemli bir çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli gelişmeler yaşadık” diye konuştu.

Rektör Kırışık, şu ana kadar üniversite-sanayi iş birliği konusunda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek, "Son iki aydır akademik kadromuzun, öğrencilerimizin ve fakültelerimizin başarılarında büyük bir ivme yakaladık. Bu başarıyı sizlerle iş birliği içinde daha da ileriye taşımak istiyoruz" dedi.

Ayrıca, bu tür toplantıların periyodik hale getirilmesiyle daha etkin sonuçlar elde edileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kırışık, “Bu toplantılarımızı düzenli olarak yapmak istiyoruz ve yapmış olduğumuz toplantılar nihayetinde almış olduğumuz kararları sahada ölçerek, karşılıklarını tespit ederek daha da ileri seviyeye çıkaracak gelişmelere yol açmak istiyoruz. Bu amaçla inşallah ilkini bugün yaptık. Tabii diğer sanayicilerimizle, iş insanlarımızla görüşmelerimizi bir müddettir sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Belli bir gelişim trendi yakaladık. Bu toplantıları periyodik hale getirerek daha etkin bir toplantı, daha etkin bir başarı sağlamak istiyoruz. İnşallah bu maksatla buradayız" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından Rektör Kırışık yapılan çalışmalar hakkında iş insanlarına bilgi verdi. Toplantıya katılan iş insanları, Karabük Üniversitesinin bilgi ve teknoloji birikiminin kendileri için son derece değerli bir kaynak olduğunu belirterek, üniversitenin akademik ve araştırma faaliyetlerini yakından izlediklerini ve bu birikimden sektörlerinin gelişimine katkı sağlayacak projeler üretme arzusu taşıdıklarını ifade ettiler.