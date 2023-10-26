Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yıl" konserini düzenledi.

Konsere; Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Faruk Yazgı, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok ile akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Dekanı Anıl Ertok, "Cumhuriyetimizin 100. Yıl dönümünde ülkemizde olduğu gibi üniversitemizde de birçok etkinlik ve program düzenlenmektedir. Bu kapsamda Fakültemiz Müzik Bölümü Korosu tarafından düzenlenen ‘Anadolu’nun Ruhu Türk kurtuluşunun Müzikal Öyküsü’ konserimize hepiniz hoş geldiniz. Bu anlamlı özel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Cumhuriyet başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarının bizlere en büyük armağanı, en değerli emanetidir. Bizlere düşen görev ise bu emanete sahip çıkmak, Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun eserleri hayata geçirerek ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Bunu başarmak için gençlerimize inanıyoruz ve güveniyoruz. İlk yüzyılımızda olduğu gibi ikinci yüzyılımızda da en önemli gücümüz bilim, kültür, sanat alanlarında iyi yetişmiş sosyal sorumluluk sahibi gençlerimiz olacaktır" dedi.

Konuşmanın ardından KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Korosu, şef Pınar Çanakçı Çavdur’un yönetiminde “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl” konseri verdi. Milli değerlerimizi taşıyan eserleri seslendiren koro, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Öğrencilerden oluşan 83 kişilik koro, 10 orkestra üyesi eşliğinde solo ve koro halinde yaklaşık 12 eser seslendirdi. Dr. Öğretim Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu, söylediği türkülerle konuklardan beğeni toplarken, öğrenciler de performanslarıyla alkış aldı.