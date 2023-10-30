Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde Türk dünyasından Karabük Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla şiir ve müzik konseri ile geleneksel dans gösterileri yapıldı.

KBÜ Teknoloji Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cıldız İsmailova ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Saidbeg Boltabayev, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Evrensel Özbekler Birliği Türkiye Temsilcisi Dr. Ergash Jumayev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Hasan Solmaz, etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yapılmasının mutluluk verici olduğunu söyleyerek, Türk cumhuriyetlerinin bir elin parmakları gibi olduğunu belirtti.

Öğrencilere Türk cumhuriyetlerindeki arkadaşları ve kardeşleriyle bağlarını güçlendirmelerini isteyen Solmaz, "Ülkenize döndüğünüz zaman hem ülkenizin kalkınması hem de devletlerin birbiriyle olan ilişkilerinin arttırılması sizlerin buradaki kurduğunuz iletişim ağlarına ve gittikten sonra bunları devam ettirmenize bağlı. Türkiye’den ayrıldıktan sonra hiçbir zaman burayla ilişkiyi kesmeyin. Diğer Türk cumhuriyetlerden tanıdığınız dostlarınızla arkadaşlarınızla iş birliğinizi kesmeyin çünkü siz de gittiğiniz zaman ülkenizde ya bir iş adamı olacaksınız ya bir fabrikatör olacaksınız ya bir öğretmen, mühendis, memur, bürokrat olacaksınız. Ülkenizin kalkınması ve gelişmesi için çaba sarf edeceksiniz" dedi.

Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cıldız İsmailova ise Türk dünyasının birlikteliği yaşaması ve ortak düşüncede buluşması için her kesimden insanın çaba göstermesinin gelecek için oldukça önemli olduğunu belirtti. "Türk dünyasının birlikteliği bizim aşkımız ve ülkümüzdür" diyen İsmailova, şunları kaydetti:

"Birliktelik aşkına olan hasretimiz yaklaşık çeyrek yüzyıl önce bitmiştir. Türkistan coğrafyasında artık güneş doğmuş ve inşallah hiç batmayacaktır. Artık önümüzdeki yeni yüzyılların planlamasını beraberce yapmamız lazım. Çünkü Türk dünyası ancak birlik ve beraberlik içinde yükselip yükselebilir. Bu birliktelik öylesine önemli ki gelişmiş ve kudretli bir Türk dünyası, müreffeh huzurlu bir İslam dünyasına öncülük edebilir. Kimlik ve inanç birlik içinde gelişmiş Türk dünyası dünya içinde bir huzur kaynağı olacaktır. Bilindiği üzere bütün birlik ve beraberlik, önce kardeşler arasında başlar ve dalga dalga diğer insanlarla yayılır. İşte birer birer dalga sizlersiniz. Gençler parça parça düşünmemize sebep olan bütün engelleri kaldırmalıyız. Artık net müşahhas planlar ve projeleri beraberce geliştirmenin zamanı gelmiştir, geç bile kalınmıştır. İşte bu beraber yapacağımız projeleri yapacak gençler sizlersiniz. Tekrardan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutluyorum, Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte nice yüzyıllara."

Konuşmaların arından "Türk Dünyası Öğrencileri Buluşuyor" etkinliği, öğrencilerin kendi yörelerine ait dansların gösterimi ve müzik ile şiirlerle devam etti. Özbek öğrenciler şiir okurken, Türkmenistan öğrencileri kuşt depti danslarını sergiledi. Ardından Kazak öğrenciler tarafından konser gerçekleştirdi. Kırgız öğrenciler ise dans gösterilerini sergiledi. Kafkas yöresine ait dans gösterileri ile Azerbaycan milli danslarını sergileyen Osman İbrahimov ve ekibi dikkatleri üzerlerine toplarken, bayrak gösterileri katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Programın sonunda, Evrensel Özbekler Birliği Türkiye Temsilcisi Dr. Ergash Jumayev tarafından Karabük Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Dünyası Kitaplığındaki kitapları temsilen KBÜ Rektör Yardımcılarına plaket takdimi yapıldı.