Karabük Üniversitesi Savunma Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenen ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gerçekleştirilen ’Savunma Sanayi Günleri’ etkinliği kapanış oturumu ile sona erdi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda iki gün süren etkinlik, savunma sanayisi alanındaki yeniliklerin ve yerli üretimin öneminin vurgulandığı oturumlarla öğrencileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Uzmanı Elif Şenol, TUSAŞ Uzay Sistemleri Yapısal Mühendislik Müdürü Atayıl Koyuncu, NUROL Makina Tasarım Mühendisi Ekin Çelik, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Program öncesi konuşan TUSAŞ Uzay Sistemleri Yapısal Mühendislik Müdürü Atayıl Koyuncu, “Şirketimiz, sonuç olarak bize aslında milletimizin emaneti. Bu emaneti de ileriye taşıyacak olan, üniversitelerde yetişen öğrenci arkadaşlarımız. Dolayısıyla biz onlara çok kıymet veriyoruz. İnşallah bu emaneti onlar bizden daha da ileriye götürecekler. Üniversite dönemi önemli bir dönem, kariyerlerinin aslında başlangıç dönemi diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki öğrendikleri kıymetli bilgileri ileride mühendislik hayatlarında da, iş hayatlarında da kullanacaklar. Dolayısıyla biz onları çok donanımlı bir şekilde bekliyoruz. Buradaki 4 yıllık süreyi ya da 5 yıllık süreyi en verimli şekilde geçirmeleri, ek çalışmalar yapmaları, projelerde yer almaları önemli. İşte şimdi TEKNOFEST var ülkemizde. TEKNOFEST’te yaptıkları çalışmalar ve bütün bu ek çalışmalar, sonuçta öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri, üniversiteyi bir araç olarak kullanıp en donanımlı şekilde iş hayatına atılmaları bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Koyuncu şirketin tarihi, gelişim süreci, mühendislik programları ve ürünleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Öğrencilere sektördeki kariyer fırsatları konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu ve NUROL Makina Tasarım Mühendisi Ekin Çelik ise, şirketin savunma sanayisindeki öncü projelerini ve faaliyet alanlarını anlattı. Konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak, sektördeki deneyimlerini paylaştı.