Karabük Üniversitesinde (KBÜ) müptelayla mücadele etkinlikleri çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Müptelayla ve Siber Zorbalıkla Mücadele" Eğitimi verildi.

Gençlerin bağımsızlığının korunması amacıyla düzenlenen eğitim, KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda düzenlendi. Eğitimde konuşan KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat, "Yabancı Diller Yüksekokulunun temel hedefi siz değerli gençlerimizin uluslararası düzeyde bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak, rekabet edilebilir seviyede uluslararası platformlarda yer almalarını sağlamak, iletişim becerilerini güçlendirmek, dünya vatandaşı olma bilincini kazandırmak ve küresel düzeyde rekabet edilebilir bireyler haline getirmektir. Bununla birlikte siz değerli öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlığı üstünde oldukça olumsuz ve ölümcül etkilere sahip olan başta sigara, alkol ve uyuşturucu olmak üzere her türlü zararlı madde müptelalıklarına karşı mücadele ve dijital dünyanın getirdiği tehditler arasında yer alan siber zorbalık, kimlik hırsızlığı, fidye yazılımlar ve çevrim içi dolandırıcılıklar gibi toplumumuzda milyonlarca insanı etkileyen, ciddi manevi zararlara ve maddi zararlara yol açan Siber Suçlarla Mücadele noktasında Yabancı Diller Yüksekokulu olarak önleyici eğitimler vermeye karar verdik. Bu meyanda her şeyden önce az önce ifade ettiğim müptelalıklar ve suçlarla mücadele, hayati bir öneme sahip olan Türk Emniyet Teşkilatına ve şerefli mensuplarına davetimizi kabul ettikleri ve sizlere bu eğitim programını sunma noktasında destek sağladıkları için yüksekokulumuz ve siz değerli öğrencilerimiz adına bir kez daha teşekkür ederim. Bu eğitim programı bağımlılıkla ve siber zorbalıkla mücadele konularında siz değerli öğrencilerimiz için önemli bir farkındalık oluşturmayı, bilinçlenmeyi sağlamayı ve gerektiğinde hem kendinizi hem de başkalarını koruma becerilerinizi geliştirmeyi hedeflemektedir” dedi.

Konuşmanın ardından siber güvenlik, farkındalık, siber zorbalıkla mücadele ve müptelalıkla mücadele konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

İki oturumda yapılması planlanan “Müptelalıkla ve Siber Zorbalıkla Mücadele” Eğitimi öğleden sonra da Kamil Güleç Kütüphanesinde devam etti.