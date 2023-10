Türkiye’de protokol yönetimi eğitiminin uzman ismi Nihat Aytürk tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik ve idari birim yöneticilerine "Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" verildi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere; KBÜ Prof. Dr. Fatih Kırışık, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, meslek yüksekokulu müdürleri ve müdür yardımcıları, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, fakülte ve yüksekokul sekreterleri, akademik ve idari personel katıldı.

Programın kapanış konuşmasını yapan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Kırışık, "Güzel bir çalışma organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Buraya istek ve gayretle geldiniz, katıldınız, öğrenme isteğiniz ve aşkınız gerçekten beni çok mutlu etti. Çünkü biz öğrenmeyi beşikten mezara kadar sürekli olan bir süreç olarak görüyoruz. Öğrenmeye her daim istekli olacağız. Öğretmeye her daim gayretli olacağız. Kendimizi geliştirmekten ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz. Daha üst seviyede öğrenmek için herkesten öğreneceğiz, her şeyden öğreneceğiz. Mezara kadar öğrenmeye, kendimizi geliştirmeye, ilerletmeye devam edeceğiz. Karabük Üniversitesi olarak biz uluslararası bir üniversiteyiz. Uluslararası statümüzü daha da yükseltecek profesyonel çalışmalar yapacağız. Bu protokol kurallarını da öğrenmemiz uluslararasılaşmamızın gelişmesi açısından son derece verimli oldu. Katılımınız ve öğrenme arzunuz, isteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitimci Yazar Nihat Aytürk, seminer sonunda yaptığı konuşmada, "Aytürk yazılı bu ödülü, hatırayı almaktan sonsuz mutluyum. Çalışma odamda bunu gördükçe sizi hatırlayacağım, hiç unutmayacağım. Beni bir daha ödüllendirdiniz, Allah da sizi ödüllendirsin” dedi.

"Kamusal Yaşamda Protokol ve Davranış Kuralları Semineri" Rektör Kırışık’ın Aytürk’e plaket ve çiçek vermesiyle son buldu.