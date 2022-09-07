Karabük Üniversitesi Sezer Güleç Sanat Atölyesinde Sandalye Fabrikası Genel Başkanı Ali Karakaş tarafından ihracat iş birlikleri semineri düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Sezer Güleç Sanat Atölyesinde Sandalye Fabrikası Genel Başkanı Ali Karakaş tarafından ihracat iş birlikleri semineri düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) ve 3 Nisan Karabük Bilim ve Araştırma Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Dış Ticaret Elçileri Uyum Programı’na Sandalye Fabrikası Genel Müdür Ali Karakaş, Karabük TSO Genel Sekreteri Cem Biçer, uluslararası öğrenciler ve davetliler katıldı.

‘Dış Ticaret Elçileri ve Uyum Projesi’ ile Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisine sahip şehirlerden biri olan Karabük’te öğrencilerin kent hayatına aktif katılımı, toplum tarafından benimsenmesi, öğrencilerin ülkeleri ile Türkiye ve Karabük arasında ticaret hacminin artırılması amaçlanıyor.

Sandalye Fabrikası Genel Müdürü Ali Karakaş KBÜ’ lü öğrencilere ihracat hakkında bilgiler verirken öğrencilere iş hayatından, iş geliştirme süreçlerinden, ihracat sektöründen ve tecrübelerinden bahsetti. Karakaş, toptan sandalye satışı için uluslararası işletmeler ile irtibat kuran uluslararası öğrencilere burs vereceğini vurguladı.

Seminer öğrencilerden gelen soruları yanıtlanması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.