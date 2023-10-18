Karabük Üniversitesinde (KBÜ) KBÜ’de eğitim gören öğrencileri Erasmus’tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla Erasmus Days günleri çerçevesinde Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu’nda Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Bilgilendirme Toplantısında, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli tarafından öğrencilere Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği, imkanları, Erasmus süresi, programdan yararlanma koşulları, dil puanı, gidilecek üniversitenin tercihi, hibe, derslerin denklikleri, konaklama gibi bir çok konu hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirme toplantısı anlatımın ardından soru-cevap şeklinde devam etti.