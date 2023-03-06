Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Arapça Türkçe Dil Paylaşım Forumu iş birliği ile düzenlenen "Eğitim Kurumlarında Arapça ve İslami İlimlerin Öğretimi Uluslararası Sempozyumu" başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Arapça Türkçe Dil Paylaşım Forumu iş birliği ile düzenlenen "Eğitim Kurumlarında Arapça ve İslami İlimlerin Öğretimi Uluslararası Sempozyumu" başladı.

KBÜ ev sahipliğinde yapılan sempozyum, 8 Mart’a e kadar sürecek. KBÜ İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyumun açılışına, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulcebbar Kavak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Civelek, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Coşkun, "Arapça öğretiminin metodik olarak farklılaşması ve daha kolaylaşması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Arapçanın çok zengin bir dil olduğunu bilmekle beraber uluslararasılaşma anlamında Ortadoğu’nun ve Afrika’nın dışına çıkıp daha iddialı olması lazım, tıpkı İngilizce gibi. Metodik olarak bunları konuşmak ve tartışmakta fayda var" diye konuştu.

KBÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Kavak, konuşmasında merhum Nurettin Topçu’nun "Mabet milletin kalbi, üniversiteler ise aklıdır" sözüne dikkati çekerek, “İslami ilimlerde hem öğretimde hem de yeni fikir geliştirmede biraz geri kaldık. İslam toplumunda materyal anlamında ve mekan anlamında belki zirvedeyiz. İstediğimiz kadar kitabımız, çok güzel mekanlarımız, okullarımız, binalarımız var ama kaliteyi kaybettik. İşte bundan dolayı medeniyetimizin özünü oluşturan Allah’a imanla birlikte Allah sevgisi, Peygamber sevgisi ve gönüllü hizmet düşüncesini hiç bırakmamamız lazım’’ ifadelerini kullandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin ise sempozyumda sunulan tebliğlerin geçmiş, bugün ve geleceği kuşatan bir perspektifle tespit edildiğine ve hazırlandığına değinerek, “Sempozyumun gündemine baktığımızda çağımızın sahip olduğu bilgi birikiminden yararlanarak dil eğitiminde, Arapçanın özellikle Arap dilini konuşmayanlara öğretilmesi ayrıca diğer İslami ilimlerde araştırma ve eğitim süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesi mihveri oluşturmaktadır” dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslimi İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Civelek de “Türkiye, geçmişinde yüzlerce yıl İslam toplumlarına öncülük etmiş bir devlettir. Tabii zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştır. Son dönemlerde Türkiye tarihteki o öncülük ve yürütücülük rolüne yeniden dönüyor. Bu ümmetin gücü, bu İslam toplumlarının gücü hepimizin gücüdür” şeklinde konuştu.