Karabük Üniversitesi (KBÜ) İş Güvenliği ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından paydaşlarında katılımı ile “Danışma Kurulu ve Paydaş” toplantısı düzenledi.

“İş sağlığı ve güvenliği bir medeniyet inşası projesidir, insanlıktır ve insan hakkıdır” mottosuyla gerçekleştirilen toplantıya KBÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Sun, İş Güvenliği ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Bilge Demir, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Nuri Yıldırım ve Dr. Öğretim Üyesi Hasan Eker’in yanı sıra, Karabük’teki iş güvenliği alanında faaliyet gösteren Beyaz Baret ve Hayat OSGB temsilcileri, Karabük İŞKUR yetkilileri ve teknoloji transfer ofisinden yüksek mühendis Yılmaz Olcay katıldı.

Toplantıda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler değerlendirildi. İş hayatının iş sağlığı ve güvenliği açısından problemlerini sanayi ve üniversiteler ile belirleyip, ortak projeler geliştirerek bu sorunları ortadan kaldırma adına yapılabilecek çalışmalar ve atılacak adımların görüşüldüğü toplantıda ulusal ve uluslararası proje hedefleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda, KBÜ İş Güvenliği ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bir ulusal ve bir uluslararası proje hedefi belirlendi. Merkezin internet sayfasının, kurumsal yapı ve AR-GE laboratuvarlarını içeren planlanan konseptle kurulması konusunda mutabakata varıldı. Karabük ilindeki ilk ve ortaokullara yönelik projeler geliştirileceği ve sektöre yönelik kapsamlı çalışmalar yapılacağı belirtildi. Karabük Üniversitesi ve ildeki İSG profesyonellerinden proje ekipleri oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıya katılanlar, oluşturulan sinerjinin başarı için önemli bir başlangıç olacağını ifade etti. Bir ay sonra yapılacak ikinci toplantıda, ulusal bir proje ve bir Erasmus projesi hedefi belirlenerek Proje Danışmanı Yılmaz Olcay’ın sektöre yönelik proje hazırlama eğitimi vermesi planlandı. Ayrıca, ilerleyen süreçlerde Karabük ili kamu ve özel sektör temsilcileri ile daha geniş katılımlı toplantılarının düzenlenmesi planlandı.