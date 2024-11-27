Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversite bünyesinde yayımlanan bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal dergilerin editörleriyle bir araya gelerek, değerlendirme toplantısının ikincisini gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında Karabük Üniversitesi Senato Toplantı Odası’nda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Karabük Üniversitesi bünyesinde yayımlanan bilimsel, akademik, kültürel ve sanatsal dergilerin editörleri ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Bünyamin Gün katıldı.

Toplantıda, dergilerin yayın süreçleri, hakem değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası indekslere erişim hedefleri ele alındı. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, yayımlanan dergilerin akademik alandaki önemine dikkat çekerek, Karabük Üniversitesinin bilimsel üretkenliğini artırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, üniversite yayınlarının uluslararası platformlarda daha fazla yer bulması için iş birliğinin önemine işaret etti.

Toplantı, editörlerin yayın süreçleriyle ilgili öneri ve taleplerini paylaşmasının ardından sona erdi.