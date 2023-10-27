Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Kültür, Bilim, İnovasyon, Spor, Sanat (KÜLBİSS) etkinlikleri 23 Ekim’de devam ediyor.

Voleybol, sokak basketbolu, masa tenisi, satranç, bilek güreşi, bocce, dart gibi birçok spor dalında katılımcılar mücadele etti. KÜLBİSS etkinliklerinin son gününde 100. yıl koşusu düzenlendi. Karabük Üniversitesi girişinde başlayan 100. Yıl Koşusu Yabancı Diller Yüksekokulu önünde sona erdi. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, müsabakalara katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Rektör Kırışık, "Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Üniversite" sloganı çerçevesinde bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini belirtti. Rektör Kırışık, "Böyle güzel bir günde bu kadar güzel bir gençlikle bir arada bulunmaktan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Arkadaşlar hepinize KÜLBİSS etkinlikleri programımıza katılımınızdan, desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversitemizin yeni sloganı olan ’Bilim Merkezli Öğrenci Dostu Üniversite’ sloganı çerçevesinde öğrencilerimizle dost bir etkinlik havası içerisinde bu tür etkinliklerimizi destekleyeceğiz, sürdüreceğiz ve sizlerin katılımını her zaman isteyeceğiz. Bizim için sizlerin sadece bilimsel, eğitim, öğretim anlamında gelişmeniz değil, aynı zamanda sosyal etkinliklerle sosyal ve kültürel özelliklerinizi geliştirmeniz son derece büyük önem arz ediyor. Üniversite demek sadece bilgilerin edinildiği bir yer anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin, çeşitli faaliyetlerin bir arada bulunduğu bir kültür, sanat ve bilim merkezi anlamına geliyor. Dolayısıyla mümkün mertebe bu tür etkinliklere her türlü fırsatları değerlendirerek katılmanız bizim için takdire şayan, son derece önemli bir özellik ve yeterlilik" dedi.

Rektör Kırışık, kültür, bilim ve sanat dallarının hepsine destek vereceklerini aktararak, "Üniversitemizi, kampüsümüzü daha canlı, daha aktif bir hale birlikte ulaştıracağız. Elbette üniversitemizin pek çok imkanı var. Bu imkanlardan yararlanmanızı istiyorum. Pek çok kulübümüz var. Kulüplerimiz gördüğünüz üzere etkinliklerini, faaliyetlerini anlatıyorlar. Bu kulüplerde kendi isteklerinize, beğenilerinize uygun kulüplere girmeye çalışın. Etkinlikleri sağlıklı bir şekilde işler hale getirerek, birlikte yürütün. Bu kulüplerin toplulukların gerçekten size olağanüstü katkıları olacaktır. Mezun olduğunuzda daha sonra çeşitli mesleklere girdiğinizde göreceksiniz ki bu etkinliklerin katkısının sizin üzerinizde çok olumlu tesirleri, etkileri olacak" diye konuştu.

Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek

Daha büyük topluluklarla, spor, kültür, sanat ve bilimsel olmak üzere farklı organizasyonlarda öğrencilerle bir araya gelmek istediklerini aktaran Kırışık, şunları kaydetti:

"Özellikle Üniversitemizin düzenlediği, sosyal bilimler sahasındaki öğrencilerimizin Türkiye çapında bir sonraki adımda ise uluslararası düzeyde yarışmalara katılacağı ve festival gerçekleştireceği SOSYALFEST isimli Sosyal Bilimler Festivali yarışması ve festivali planlıyoruz. Bu festivalde üniversite, lise ve ortaokul kategorileri bulunmaktadır. Üniversite kategorilerine arkadaşlarınızla topluluklar oluşturarak, takımlar oluşturarak katılın. Türkiye çapında yapmış olduğumuz bu ilk yarışmayı, Karabük Üniversitesi olarak Karabük’te gerçekleştireceğiz. Maksimum 10 öğrenciyle isterseniz bir de danışman hocayla birlikte bir yarışma takımı oluşturabilirsiniz ve bu yarışmalara katılabilirsiniz."