Karabük Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası sıralama kuruluşu URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından açıklanan 2024-2025 Dünya Sıralamasında önemli bir başarıya imza attı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), URAP 2024-2025 Dünya Sıralamasında 1841. sıraya yükselerek son üç yılda 155 basamak ilerleme kaydederken dünya genelinde 1841. sıraya yükselerek istikrarlı yükselişini sürdürdü.

URAP verilerine göre Karabük Üniversitesi, 2022-2023 döneminde 1996. sırada bulunuyordu, 2023-2024 döneminde ise 1877. sıraya yerleşti. Karabük Üniversitesi bu başarısını devam ettirerek 2024-2025 döneminde 1841. sıraya ulaştı. Böylece dünya genelinde en iyi 2000 üniversite arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu başarının Karabük Üniversitesinin bilimsel üretkenliği artırmaya ve akademik kaliteyi yükseltmeye yönelik stratejilerinin bir sonucu olduğunu ifade eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "URAP sıralamasındaki bu yükseliş, akademik kadromuzun özverili çalışmaları, yenilikçi projelerimiz ve uluslararası iş birliklerimiz sayesinde gerçekleşmiştir. Üniversitemizin bilimsel yayın ve atıf sayılarındaki artış, araştırma-geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önemin bir göstergesidir." dedi.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşması için yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bu başarı yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda daha büyük hedeflerimize doğru attığımız bir adımdır. Karabük Üniversitesi olarak, nitelikli eğitimi, bilimsel araştırmaları ve topluma katkıyı önceleyen anlayışımızla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda bu ivmeyi daha da artırarak, uluslararası sıralamalarda çok daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.