Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen ’Türk Dünyasında Kardeşliğin Dili: Türkistan Devletleri Kültür Buluşması’ farklı ülkelerden katılımcıları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirdi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Özbekistan Rönesans Üniversitesi Rektörü Nusratilla Barakayev, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Özbekistan Rönesans Üniversitesi Rektör Yardımcısı Qulmat Shakarov, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhittin Kapanşahin, Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Tahir Kahraman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Müezzinoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Polat, Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Dr. Emrullah Demiral, Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saidbek Boltabayev, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Katılımcılar ilk olarak fuaye alanında oluşturulan fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleşirdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından etkinlik açılış konuşmaları ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Karabük Üniversitesinin Türk dünyasına önem veren bir üniversite olduğunu belirterek, etkinlikte emeğe geçenlere teşekkür etti.

Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Saidbek Boltabayev, “Karabük Üniversitesi Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlediğimiz ‘Türk Dünyasında Kardeşliğin Dili’ adlı programımızda görmekten son derece memnunuz. Bugün burada Türk dünyasının yüzyılları aşan kültürel mirasının ve ortak dilimizin, Türkçemizin köprü kuran ve köprüsünü oluşturan gücünü vurgulamak üzere bir araya geldik. Bu program sadece bir etkinlik değildir aynı zamanda gönül coğrafyamızın sesini, ruhunu, sevgisini yansıtan bir kardeşlik buluşmasıdır” ifadelerini kullandı.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türk dünyasının önemine dikkat çekti.

Program bünyesinde Türk edebiyatı ve düşünce dünyasının önde gelen isimleri Kaşgarlı Mahmud, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî, Fuzulî, Mahtumkulu, Abay Abay İbrahim Kunanbayoğlu ve Cengiz Aytmatov’un eserleri sahneye taşınarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Etkinlik boyunca birbirinden renkli ve zengin içeriklerle dolu gösteriler sergilendi.

Türk dünyası öğrencileri tarafından ülkelerini tanıtan ve Türk dünyasının sanat ve kültür zenginliğini yansıtan eserler sergilendi, geleneksel danslar, dombıra dinletileri ve müzik performansları sunuldu.

Program toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.