Karabük Üniversitesi’nde (KBÜ) altı yıllık eğitimin ardından tıp öğrencileri diplomalarını alarak hekimliğe ilk adımlarını attı.

Karabük Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı mezuniyet törenleri çerçevesinde 147 mezunun yer aldığı Tıp Fakültesinin mezuniyet programı Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Törene; Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, fakültedekanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık törende yaptığı konuşmada, Karabük Üniversitesinin bilimsel başarılar bakımından Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri hâline geldiğini belirtti.

Sağlık bilimleri alanında kazanılan başarıların üniversitenin eğitim kalitesini ortaya koyduğunu vurgulayan Rektör Kırışık, "Üniversite olarak hem sağlık bilimlerinde hem de fen ve sosyal bilimlerde ciddi başarılar elde ediyoruz. Türkiye birincilikleri yakalıyor, dünya birinciliklerini şehrimize ve ülkemize kazandırıyoruz. Sağlık bilimleri alanında elde edilen bu başarılar, tıp fakültemizde sunduğumuz eğitimin dünya çapında bir kaliteye sahipolduğunu açıkça göstermektedir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, konuşmasının devamında 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde Karabük Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Festivali "Sağlıkfest"e de değinerek, "Türkiye’de ve hatta dünyada ilk kez yapılan Sağlık Bilimleri Festivali, üniversitemizin sağlık alanındaki yetkinliğini ve bilimsel altyapısını tüm dünyaya ilan etti. Bu tür yenilikçi ve vizyoner etkinliklerle Karabük Üniversitesi, sadece ulusal ölçekte değil, uluslararası alanda da adından söz ettirmektedir" ifadelerini kullandı.

"Karabük Üniversitesi mezunu olmanın onurunu taşıyın"

Rektör Kırışık, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında ise "Karabük Üniversitesi mezunu olmanın gururunu, onurunu, saygınlığını ve itibarını her ortamda taşıyın. Göğsünüzü gere gere ‘Ben Karabük Üniversitesi mezunuyum’ deyin ve bunu her yerde savunun. İnşallah siz değerli mezunlarımızla, ailelerinizle ve tüm milletimizle birlikte, Türkiye’de bilimin yüzyılını kuracak bir vizyonu tüm dünyaya hâkim kılacağız" ifadeleri yer aldı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ak ise öğrencilerin tıp eğitim sürecini büyük bir azimle tamamladıklarını belirterek,

"Öncelikle tıp yolculuğunuzun en zirvesine ulaştığınız için her birinizi tebrik ediyorum. Sayısız gece nöbetleri, karmaşık tıbbi terimler, ilk klinik dokunuşlar... Bu yolculuk sadece bilgi edinmekle değil sabır, dayanıklılık, şefkat ve insanlığa hizmet aşkını öğrenmekle ilgiliydi. Hepinizi tekrar tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan da konuşmasında, mezun olan öğrencilerin artık meslek hayatına adım attıklarını belirterek, "Sizler altı yıl önce bir meslek değil, bir yaşam biçimi seçtiniz. Hekimlik, yaşam boyu öğrenmeyi gerektirir. Beyaz önlüğün getirdiği sorumluluğu taşımalı, hasta ve hekim arasına vicdan dışında hiçbir şeyin girmesine izin vermemelisiniz" dedi.

Konuşmaların ardından dereceyle mezun olanlara başarı belgeleri takdim edildi. Fakülte birincisi Fatma Zehra Kılınç, ikincisi Gökçe Keskin ve üçüncüsüİrem Nas oldu.