Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesine imkan sağlıyor.

Bilim ve teknoloji alanlarında yetişmiş insan gücünden yeni girişimciler çıkaran TEKNOKENT, üniversite ve Ar-Ge kuruluşlarında birikmiş bilginin, nitelikli girişimcilerin kurduğu teknoloji oryantasyonlu firmalar aracılığıyla ekonomik dönüşümünü amaçlıyor. KBÜ TEKNOKENT bünyesinde sağlık teknolojileri, mühendislik, mimarlık, imalat sanayi, yazılım ve savunma sanayiye dair faaliyetler yürütülüyor.

KBÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Fındık, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve katma değeri yüksek ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesine imkan tanıyan TEKNOKENT’in girişimcilere sağlayacağı faydalar hakkında bilgiler verdi. Fındık, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin iş birliğinin sağlandığı KBÜ TEKNOKENT’in, birden fazla çalışma alanı ile 34 ayrı firmasının olduğunu belirterek, "Firmaların 27 tanesi Ar-Ge çalışması ve yedi tanesi kuluçka firması olarak faaliyet göstermektedir. Kuluçka firması henüz faaliyete başlamamış ve mali olarak bağımsızlığa kavuşmamış olan firmalara TEKNOKENT olarak destek olmaktayız. Ofislerin tasarlanmasını ve teşrifatlarını yapıyoruz. İnternet, elektrik, su, ofis kirasının yarısını karşılayarak destek vermekteyiz. Kuluçka firması 36 ay sonunda bir Ar-Ge firması olarak çalışmaya başlıyor. Şu an dört firmamız proje aşamasında. Projeleri kabul edildikten sonra burada faaliyetlerini yürütecek" dedi.

TEKNOKENT’in amacı

TEKNOKENT’in araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı oluşturmak, teknoloji transferine yardımcı olmak amacıyla firmalara destek olduğunu dile getiren Fındık, "TEKNOKENT’in kurulma amacı katma değerli ürün üretmek ve bunun ihracatını yapmak üzere devletin desteklediği bir yapıyla Ar-Ge yazılım ve tasarım yapmaktır. Kanun ve yönetmenliklere göre Ar-Ge tasarım ve yazılım yapan bir firma varsa TEKNOKENT’te ofis kiralayıp çalışmalarını gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.

TEKNOKENT’in kampüs içerisinde kurulma nedenlerinden birinin üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması olduğuna dikkati çeken Fındık, şunları kaydetti:

"KBÜ TEKNOKENT’te üniversitedeki öğretim üyelerinin şirket kurması veya burada şirketlere danışmanlık yapması, çalışması mümkün oluyor. Kurulan firmalar üniversitenin bilgi birikimini transfer etme ayrıcalığına sahip oluyor. Ayrıca üniversitede yer alması aynı zamanda stajyer bulma imkanı personel bulma imkanını artırıyor. Mühendislik Fakültesinin TEKNOKENT’in en büyük eleman ihtiyacını karşılayan fakülte olduğunu söyleyebiliriz."

Fındık, son bir yıl içerisinde şu ana kadar 71 öğrenciye staj imkan sağladıklarını, yaklaşık 10 öğrencinin de uzun dönem staj yaptığını sözlerine ekledi.