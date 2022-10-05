Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Karabük Üniversitesi pilot uygulamaların yapılacağı ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Karabük Üniversitesi pilot uygulamaların yapılacağı ilk 10 üniversite arasında yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamalarda, imzalanan protokolle Karabük Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 10 üniversitede ilk uygulamaların yapılacağı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla yapılan ve YÖK’te gerçekleşen imza töreninin amacı sürdürülebilir, enerji verimliliği, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren üniversite kampüslerinin oluşturulmasıdır. Planlanan pilot uygulamanın başlatılacağı 10 üniversiteden biri olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ’ yü temsilen YÖK toplantısına katıldı.

“Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Dönüşümü” sürecinde üniversitelerin gerekli finansman araçlarına ulaşması konusunda çalışmalar gerçekleştirildiğini bildiren Prof. Dr. Erol Özvar enerji verimliliği, sürdürülebilir, doğayla ve çevreyle uyumlu üniversite kampüslerinin oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, “Pilot üniversitelerin uygulamaya başlamasıyla enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın en aza indirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile enerji maliyetlerinin azaltılması, ”Sıfır Atık” uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüslere yönelme sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması hedefleniyor” dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat “Karabük Üniversitesi olarak doğa ile iç içe yemyeşil bir kampüse sahibiz. Aynı zamanda üniversitemizde kullanılan elektriğin neredeyse tamamını kampüs içindeki güneş panellerinden sağlıyoruz. Bu projede pilot üniversiteler arasına girmek gurur ve heyecan verici” dedi.