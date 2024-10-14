Karabük Üniversitesi, Siber Vatan 2025 Programı çerçevesinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile iş birliği yaparak çevrimiçi ve yüz yüze eğitimler düzenleyecek. Bu program, nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi ve Türkiye’nin dijital savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Karabük Üniversitesi, Türkiye’nin dijital savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen Siber Vatan Projesinde önemli bir adım atarak, siber güvenlik alanında öncü bir eğitim ve araştırma merkezi olmayı amaçlıyor.

Karabük Üniversitesi, genç nesillerin siber güvenlik alanında uzmanlaşması için çeşitli eğitim programları ve sertifikalı kurslar düzenleyecek. Mühendislik Fakültesi’ndeki Bilgisayar Mühendisliği bölümü başta olmak üzere birçok farklı bölüm, siber güvenlik odaklı derslerle müfredatını genişleterek öğrencilere bu alanda uzmanlaşma imkanı sunacak.

Siber Vatan Programı, yaklaşık 200 saatlik yüz yüze teknik eğitimler, vizyon buluşmaları, bootcamp, teamscamp ve çeşitli etkinlik faaliyetlerinden oluşmakta olup, program süresi yaklaşık 18 ay olarak belirlendi. Yaklaşık 50 öğrencinin eğitim alması düşünülen programın teknik eğitimleri arasında siber güvenlik uzmanlığına hazırlık, beyaz şapkalı hacker, sızma testi, adli analiz, tersine mühendislik, malware analizi, web güvenliği, bilişim hukuku, saldırı tespit ve kayıt yönetimi gibi alanlar yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, projenin Türkiye için taşıdığı önemi şu sözlerle vurguladı: “Siber Vatan Projesi, ülkemizin dijital bağımsızlığını sağlama yolunda stratejik bir adımdır. Karabük Üniversitesi olarak bu projenin bir parçası olmak, gençlerimizi bu alanda eğitmek ve Türkiye’nin dijital savunmasına katkı sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.”

Siber Vatan Projesi çerçevesinde Karabük Üniversitesi, kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği yaparak, siber güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak. Yerli ve milli çözümlerle siber tehditlere karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Özellikle savunma sanayi ve bilişim sektöründeki firmalarla yapılacak iş birlikleri, öğrencilere staj ve iş imkânı sağlarken, ülkenin dijital güvenliğine katkı sunacak projelerin geliştirilmesine imkan tanıyacak.

Karabük Üniversitesi, Siber Vatan Projesi bünyesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlama hedefine önemli katkılarda bulunacak. Üniversitenin bu projedeki rolü, hem akademik çalışmaların hem de siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağının gelişimini sağlayarak, Türkiye’yi dijital dünyada güçlü bir oyuncu haline getirmeyi amaçlıyor. Siber Vatan Projesi ile Karabük Üniversitesi hem bölgesel hem de ulusal düzeyde siber güvenlik konusunda fark oluşturacak bir merkez olarak öne çıkmaya hazırlanıyor.