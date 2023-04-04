Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile hayırsever iş adamı Şefik Dizdar arasında yapılan protokol çerçevesinde yapımı tamamlanan Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunun (MYO) açılışı yapıldı.

Açılışa; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, KBÜ rektör yardımcıları, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, KBÜ akademik ve idari personel ile Şefik Yılmaz Dizdar ve ailesi katıldı.

KBÜ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu açılış töreninin ardından Rektör Polat, Dizdar’a "fahri doktora" diplomasını takdim etti. Rektör Polat, yaptığı konuşmada, "Bugün bizler için pek çok anlamlı mutluluğu bir arada yaşıyoruz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılını kutluyoruz. Takvimler Nisan’ı gösteriyor. Cumhuriyetimizin ilk ağır sanayi hamlesi Karabük Demir Çelik Fabrikalarının kuruluşunun 86. yılını kutluyoruz. Az önce Karabük ve Safranbolu’ya dinamizm getiren Karabük Üniversitemizin ilk göz ağrısı Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulunun yeni binasının açılış töreninde bir arada olduk. Bu tatlı sevinç ve mutluluklara bir yenisini daha eklemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Saygıdeğer Şefik Dizdar’ın bizim gönlümüzdeki yeri bambaşka. Eminim ki Karabük ve Safranboluluların gönlündeki yeri bambaşka. Şefik amcamızı anlatmaya kelimeler yetmez. Ülkemizin önde gelen sanayicilerinden. Doğrudan ve dolaylı yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan bir iş insanı. Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı ve daha pek çok kurum ve kuruluşuyla doğduğu, büyüdüğü şehre ve ülkemize hizmet eden bir hayırsever. Üniversitemizin kuruluşundan bugüne maddi ve manevi desteğiyle her zaman yanımızda olan bizi yeni hamlelere teşvik eden bir yol gösterici” ifadelerini kullandı.

Polat, insanın eğitim ile doğmadığını, eğitim ile yaşadığını ifade ederek, "Şefik Dizdar’a sizlerin huzurunda az önce açılışını yaptığımız kendi adını taşıyan Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu ana bina ve atölye binaları için Üniversitem adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İş oluşturması, ilimizin tekstil ve turizm alanında gelişmesine öncülük etmesi, eğitim kurumlarına ve üniversitemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Karabük Üniversitesi Senatosu tarafından Fahri Doktora derecesi ile ödüllendirilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim daha nice hayır ve hizmetler için sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürler versin” diye konuştu.

Bin metrekare kapalı alan ve 4 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip, bina içerisinde bilgisayar laboratuvarı, 17 sınıf, 3 çizim sınıfı, 70 kişilik konferans salonu, 34 eğitmen odası olmak üzere toplamda beş katta öğrencilere ve akademisyenlere hizmet vermeye başladı.