Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Pakistan’ın Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi ile bir araya geldi.

Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KBÜ Polat, Karabük Üniversitesinin uluslararası başarılarından söz etti. KBÜ hakkında bilgi veren Rektör Polat, "12 bininin üzerinde uluslararası olmak üzere toplamda yaklaşık 50 bin öğrencisi ile Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliliği yapıyoruz. Kendi ülkelerindeki en iyi öğrencileri burada eğitip memleketlerine hizmet edecek iyi bireyler yetiştiriyoruz. Çalışma dönemimizde sadece akademik anlamda değil enerji verimliliği konusunda da bir numarayız. Kendi elektriğini üreten bir kampüsümüz var. Dünya genelinde yaklaşık 500 üniversite ile akademik iş birliği anlaşmamız var. Bu başarılar bizden sonra da devam edecek” diye konuştu.

Nazik ev sahipliği için Polat’a teşekkür eden Wah Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jameel-Un Nabi, “Aramızdaki anlaşma ile akademik anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok iyi çalışmalar yapıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.