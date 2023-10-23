Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İstanbul’da düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 20. Kuruluş Resepsiyonu’na katıldı.

30 farklı ülkeden bin 200’e yakın üye belediyesi ile Balkanlardan Kafkasya ve Orta Asya’ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeler yürütmeyi amaçlayan TDBB, 20. kuruluş yıl dönümünde bir resepsiyon gerçekleştirdi.

Resepsiyonda Karabük Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık temsil etti.

KBÜ Rektörü Kırışık, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un teşrifleriyle Türk Dünyası Belediyeler Birliği 20. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılım gösterdik. Çalışmalarından ötürü TDBB Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay‘ı tebrik ediyor, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin 20. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.