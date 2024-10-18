Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal’ı ziyaret etti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal’ı ziyaret eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a Rektör Danışmanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz eşlik etti.

Görüşme sırasında, üniversite ile ticaret ve sanayi dünyası arasındaki iş birliği imkanları üzerinde duruldu. Karabük Üniversitesinin bölgesel kalkınmaya olan katkıları ve üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, misafirperverliği için MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal’a teşekkür etti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.