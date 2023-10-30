Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Senatosu’na konuk oldu.

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu’na hitap eden Rektör Kırışık ve Rektör Eren, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan’la birlikte TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı sonuçlarına göre projesi destek almaya hak kazanan öğrencilere ve danışman hocalarına hediye verdi.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Aslan, KBÜ Rektörü Kırışık ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Eren’e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek, Kırıkkale’nin sembol eserleri arasında yer alan Çeşnigir Köprüsü’nün resmedildiği çini tablo hediye etti.

KBÜ Rektörü Kırışık, misafirperverliği için Rektör Aslan’a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.