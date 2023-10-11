Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

KBÜ Rektörü Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Karabük Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık’a görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2023-2024 Akademik Yılının başarılarla dolu olmasını temenni etti.

KBÜ Rektörü Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür ederken çalışmalarında kolaylıklar diledi.