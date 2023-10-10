Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen "2023-2024 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, KBÜ’yü temsilen Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Düğenci, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Hüseyin Kurt, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Polat ve Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Erten katıldı.
Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuşma yaptı.