Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Erasmus+ KA171 projesi kapsamında Bangladeş Uluslararası Daffodil Üniversitesini ziyaret etti.

Akademik iş birliklerini geliştirmek, araştırma fırsatlarını değerlendirmek ve öğrencilere yönelik dersler vermek amacıyla gerçekleşen ziyarette, çeşitli toplantılar ve akademik etkinlikler düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Erasmus+ KA171 projesi çerçevesinde Bangladeş Uluslararası Daffodil Üniversitesine akademik temaslarda bulunmak üzere ziyarette bulundu.

Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Yazılım Mühendisliği bölümü akademik personeliyle bir araya gelerek araştırma iş birliklerini ele aldı. Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Khairul Enam ve akademik kadroyla da görüşmeler gerçekleştirdi. Karaş, ziyaret çerçevesinde öğrencilere yönelik "Akıllı Tahliye Sistemleri için 3D Bina Modellerinin Üretimi", "Veri Yapıları ve Algoritmaların Mekânsal DBMS’lere Uygulanması", "Görüntü İşleme ve Veri Bilimi", "Araştırma Yöntemleri" ve "3D Çevre Tasarımı" gibi konularda dersler verdi.

Prof. Dr. Hasan Solmaz ise Sağlık Bilimleri alanında iş birliklerini geliştirmek amacıyla Eczacılık Bölümü akademik kadrosuyla bir araya geldi. Sağlık alanındaki araştırmalar ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilere yönelik "Aşılar: Önemi, Çeşitleri ve Sağlık Alanındaki Rolü" ve "Zoonozlar: Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri" konularında dersler verdi. Ayrıca, Kariyer Deneyimi Paylaşım Semineri düzenleyerek akademik ve profesyonel kariyer planlamalarına dair önemli bilgiler aktardı.

Ziyaret kapsamında, Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, Uluslararası Daffodil Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Lutfar Rahman ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Syed Raihan-Ul-Islam ile bir araya gelerek akademik ve araştırma iş birliklerini geliştirmeye yönelik temaslarda bulundu.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Dhaka Büyükelçisi Ramis Şen ile yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.