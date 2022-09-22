Karabük Üniversitesi önderliğinde Avrupa Birliği (AB) Projesi “Dijital Anaokulu (Digital Pre-School)” uygulamaları projesi başladı.

Karabük Üniversitesi önderliğinde Avrupa Birliği (AB) Projesi “Dijital Anaokulu (Digital Pre-School)” uygulamaları projesi başladı.

Letonya, Slovenya ve Estonya’dan gelen anaokulu öğretmenleri ve proje ortakları, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyarette; TEKNOKENT Genel Müdürü ve KBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Fındık, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksek Çelik, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay hazır bulundu.

Toplantıda yapılacak çalışmalarla ilgili ortakların görev ve sorumlulukları belirlendi. Okul öncesi öğrencilerinin 50 farklı kategoride renkler, sayılar, teknoloji, gibi konuları oyunlar oynayarak öğrenmeleri hedefleniyor. Anaokulu öğretmenlerin hazırladığı senaryoları projedeki ortak mühendisler üç boyutlu oyuna çevrilecek.

Görüşmede oyun ve hikayeler ile çocukların öz güvenlerini desteklenmesi, mutlu birer birey olmalarına katkı sağlanması hedeflenmiş olup, proje süresi boyunca konu ile ilgili hikaye ve bir oyun planlanarak uygulanma aşamasından bahsedildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, bilgi çağında dijital teknolojilerin eğitimde kullanılmasının önemine vurgu yaparak geleneksel eğitim anlayışının dışında yeni öğrenme ortamları çocuklara faydalı olacağını dile getirdi. Prof. Dr. Polat projenin hayırlı olmasını diledi.

Heyet ziyaretin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile birlikte Demir Çocuk Anaokulu’nu ziyaret etti.