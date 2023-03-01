Karabük Üniversitesi (KBÜ) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özeren ve araştırma görevlisi Edibe Begüm Özeren, 5. Uluslararası Altın Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödülleri çerçevesinde düzenlenen tasarım yarışmasında "En İyi Kamu Binası veya Tesis Projesi" kategorisinde İngiltere’de küçük ve orta ulaşım istasyonları çerçevesinde tren istasyonu tasarlayarak mansiyon ödülü aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özeren ve araştırma görevlisi Edibe Begüm Özeren, 5. Uluslararası Altın Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödülleri çerçevesinde düzenlenen tasarım yarışmasında "En İyi Kamu Binası veya Tesis Projesi" kategorisinde İngiltere’de küçük ve orta ulaşım istasyonları çerçevesinde tren istasyonu tasarlayarak mansiyon ödülü aldı.

2018’den beri St. Petersburg’da World St. Petersburg Club’ın himayesinde verilen ve dünya çapında müze koleksiyonuna eklenecek sanatla ilgili değerli projelerin uzman seçimini gerektiren tek mimari ödül olma özelliğine sahip olan Uluslararası Altın Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödüllerinin 5’incisine 74 ülkeden bin 123 başvuru yapıldı.

Tren istasyonu projesi hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Ömer Özeren, projeyi 2020 yılında İngiliz Kraliyet Mimarlar Enstitüsü’ne (RİBA) yaptıklarını ve 5. Uluslararası Altın Trezzini Mimarlık ve Tasarım Ödüllerinde ödüle layık görüldüklerini belirterek, "Tasarım modülü, geleneksel dokudan ilham aldı. Her ünite 5x5 modülden oluşuyor. Modüller farklı alan ve ihtiyaçlara göre şekillendirilebilir. Farklı yerleşim ve karakterlere uygun demonte olarak tasarlanmış, prefabrike olabilen, paketlenebilen ve şantiyede hızlı bir şekilde monte edilebilen modüler bir ahşap yapı sistemi önerildi. Modüller, çatılarında bulunan güneş panelleri ile kendi enerjilerini üretiyor ve depoluyor. Yağmur suyunun depolanmasına imkan sağlıyor ve yeşil çatılı ekolojik bir yapı modeli sağlıyor. Bu şekilde sürdürülebilir ve karbondioksit azaltımı yaklaşımı sunuluyor. Modüller zaman içerisinde yeniliklere açık hale geliyor ve ihtiyaç duyuldukça yeni fonksiyonlar üstlenebiliyor. Modüller, sürdürülebilir kaynaklar olan, hızlı bir şekilde inşa edilebilen ve minimum işçilik gerektiren ahşap malzemelerden üretiliyor” ifadelerini kullandı.