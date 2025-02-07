Karabük Üniversitesi (KBÜ) kurtarma ekibi, 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarına dokundukları insanlar ile yaşadıkları zorlukları anlattı. O gece Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde çalıştıklarını anlatan ekipten Yusuf Civelekoğlu, "Maalesef 80’e yakın cenaze çıkardık. Sadece 1 kişiyi sağ çıkardık. Depremin ardından milletçe varımızı yoğumuzu verdik" dedi.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak üzere deprem bölgesine giden Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personellerinden Mühendis İsmail Köse, Ahmet Daşlık, Yusuf Civelekoğlu ve Emrullah Bingöl yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraşlı olan Makine Mühendisi İsmail Köse, depremden aynı gece kendisini bir hemşehrisinin aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Ailemi aradığımda hepsinin durumunun iyi olduğunu öğrendim. Çok büyük bir yıkım olduğunu söylediler. Bölgeye gitmek ve depremzedelere yardım etmek istedik. Hazırlık süreci başladı. Özellikle teknik ekipmanları kullanabilen, bakım onarımdaki arkadaşlarla iletişime geçerek arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. Kahramanmaraş’a gittik" diye konuştu.

Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi’nde çalıştıklarını anlatan Köse, "Orada gece karanlıkta enkazdan bir kız çocuğunu ölü çıkardık. Depremin 110’uncu saatinde ise Halil Korkmaz isimli ağabeyimizi sağ çıkardık" dedi.

Ebrar Sitesi’ne ulaştıklarında can pazarının yaşandığını anlatan Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli işçi Yusuf Civelekoğlu, her taraftan gelen çığlık seslerini unutamadığını söyledi.

Civelekoğlu, "Her taraf toz dumandı. Şehrin silüeti belli olmuyordu. Gerçekten çok acı bir durumdu. 14-16 yaşlarında 2 kız çocuğu tam kaçmaya yakın dış kapının ağzında enkaz altında kalmışlar. Onları çıkardığımızda hiçbir yaraları yoktu. Kontrol edildi. Maalesef öldükleri belirlendi. Boyunları kırılmış. Maalesef 80’e yakın cenaze çıkardık. Sadece 1 kişiyi sağ çıkardık. Depremin ardından milletçe varımızı yoğumuzu verdik" ifadelerini kullandı.

KBÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknisyen olarak görev yapan Emrullah Bingöl de bölgeye vardıklarında insanların acıları ve feryat figanlarıyla karşılaştıklarını aktararak şunları söyledi:

"İnsanlar bizden hep bir umut bekliyordu. ’Canlarımız var onları kurtarın, bize yardım edin’ diyorlardı. Depremin 110’uncu saatinde Halil amcayı kurtardık. Çok farklı bir duyguydu. Biz Halil amcaya ulaştığımızda elimizi öyle bir sımsıkı tutmuştu ki sanki onun elini bıraksak tekrardan boşluğa düşecek gibiydi."

Aynı birimde görevli işçi Ahmet Daşlık ise enkaza girdikleri 20 dakikada cenaze çıkarmaya başladıklarını, her yerde cenazelerle karşılaştıklarını belirterek unutamadığı anları şu düşüncelerle ifade etti:

"Çok büyük acılar vardı. Unutamadığım anılardan bir tanesi hamile kadınla kocası idi. Birbirlerine sarılmışlardı. Orada ağlamıştım."

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da depremlerde hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim milletimizi, ülkemizi ve insanlığı, her türlü afetlerden ve kötülüklerden korusun" dedi.