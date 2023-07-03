Karabük Üniversitesi (KBÜ) ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri’ arasında yer aldı.

KBÜ’den yapılan açıklamada, Times Higher Education (THE) tarafından 2023 yılı genç üniversite sıralamasında Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ilk 10’da yer alarak dokuzuncu olduğunu açıkladı.

Açıklamada, “ Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), “Genç Üniversite Sıralaması” açıkladı. Üniversitelerin öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm açısından değerlendirildiği Times Higher Education “Genç Üniversite Sıralaması” 2023 yılında 78 bölgeden 605 üniversite yer aldı. Yapılan değerlendirmelere göre Karabük Üniversitesi, Genç Üniversite Sıralaması 2023’e göre 401-500 bandında yer aldı. Türkiye’den 66 üniversitenin yer aldığı sıralamada Karabük Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında 17’nci sırada yer alırken devlet üniversiteleri arasında 9’uncu sırada yer aldı” ifadelerine yer verildi.