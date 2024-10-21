Yönetmenliğini Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak’ın, KBÜ doktora öğrencisi Öğretim Görevlisi Hasan Basri Özdemir ile gerçekleştirdiği “Bir Orkestranın İzinde” belgeseli, 9. Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde üçüncülük ödülünü kazandı.

Ödül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu tarafından takdim edildi. Belgesel, Türkiye’nin müzik tarihinde önemli bir yere sahip olan kızlar orkestrasının kuruluşunu ve müzik dünyasına olan katkılarını ele alıyor.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak ve ekibinin ‘Bir Orkestranın İzinde’ belgeseliyle kazandığı üçüncülük ödülünü kutluyorum. Üniversitemizde bilimsel araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetleriyle birlikte kültür-sanat çalışmaları da aralıksız sürmektedir. Karabük Üniversitesi akademisyenlerinin her alanda öne çıkması bizleri gururlandırmaktadır. Karabük Üniversitesinin ulusal ve uluslararası başarıları artarak devam edecektir” dedi.