Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Ekolojik Sanat Terapisi konusu çerçevesinde oluşturduğu eserle Finlandiya’nın Tampere şehrinde düzenlen "Tampere Intercultural Art" da karma ve kişisel sergiler ile yer aldı.

KBÜ’den yapılan açıklamada, profesyonel sanatçılar ve kültür alanı uzmanlarından oluşan bir topluluk olan "Tampere Intercultural Art"ın amacının etkinlikler, atölyeler, topluluk sanatı ve eğitim gibi sanat uygulamaları aracılığıyla kültürlerarası diyaloğu ve çeşitliliği teşvik etmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, sanata dayalı yöntemlerle insan refahı üzerine çalışan, uygulamalı bir sanat terapisti ve araştırmacısı olan Çelikbaş’ın, Tampere Design Week çerçevesinde ve Tampere Kuruluş gününde, Ekolojik Sanat Terapisi konusuyla dönüşüm ve doğa temelli materyaller ile gerçekleştirdiği eserlerle açılan sergide yerini aldığı kaydedildi.

Serginin 31 Aralık 2023 tarihine kadar sergilenmeye devam edeceği aktarıldı.