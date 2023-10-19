Çiftlikköy Belediyesi tarafından yapımı devam eden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kazımiye Deresi Yan Yürüyüş Yolu çalışmaları hızla ilerliyor.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Kazımiye Deresi kenarında yapımı devam eden 800 metre uzunluğundaki Yürüyüş Yolu Projesi’nde gelinen aşamayı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kaplan, Fen İşleri Müdürü Erdinç Yıldız ve teknik ekibiyle birlikte yerinde inceledi.

Toplam 800 metre uzunluğundaki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kazımiye Deresi Kenarı Yürüyüş Yolu Projesi’nde, Çiftlikköy sahilinde olduğu gibi 4 metre genişliğinde yürüyüş yolu, 3 metre genişliğinde bisiklet yolu olacağını dile getiren Başkan Silpagar, yürüyüş yolunda yeşil alan ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra, oturma alanları, banklar, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve Kafe- kütüphanenin de bulunacağı sosyal donatı alanı yapılacağını belirterek, “Yürüyüş yolu çalışmalarının ilk aşamasında, 800 metrelik yol açılarak tesviyesi yapıldı ve ardından alt yapı çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda aydınlatma direklerinin montajı için elektrik altyapı çalışmaları da devam ediyor. Böylece yürüyüş yolunun üst yapı kaplamasının ön hazırlığı tamamlanmış olacak. İkinci aşamada yürüyüş yolunun zemin üst kaplaması ve peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. Çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamak için ekiplerimiz var gücüyle çalışmaktadır. İnşallah yeni yılda çocuklarımız buradaki oyun parklarında oynayacak, hemşerilerimiz burada keyifle vakit geçirecek ayrıca Kazımiye Deresi üzerine yapılan köprülerle Millet Bahçesi’ne kolaylıkla ulaşarak gezinti yapabilecek ve hoş vakit geçirebilecekler” dedi.