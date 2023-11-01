Çiftlikköy’le Yalova sınırını oluşturan Kazımiye Deresi’nde Çiftlikköy Belediyesi ve DSİ 13. Bölge Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen dere yatağı ve zemin temizliği çalışmalarında 2. etap devam ediyor.

Kazımiye Deresi’nin eski Yalova Devlet Hastanesi ile Çiftlikköy sahili arasındaki 1.etabında 800 metrelik kesimde çalışmaların tamamlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, “Şimdi sırada İzmit Karayolu ile Kiptaş arasında kalan bölüm var. Bizim ekiplerimiz ve DSİ ekipleri, işbirliği içinde bu bölgede iş makinaları ve kepçeler aracılığı ile çalışmalarını sürdürüyor. Bizim adını 100. Yıl Yürüyüş Yolu olarak koyduğumuz, dere kenarındaki toplam 1000 metreye yaklaşan kesimden geçen deremizde Kasım ayı içinde bu çalışmaların tamamlanmış olacağını öngörüyoruz. Kazımiye deremiz tertemiz, pırıl pırıl olacak” diye konuştu.