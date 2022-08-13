Galatasaray’ın altyapıdan çıkardığı Hamza Akman ile bu sezon Altay’dan transfer ettiği Kazımcan Karataş, Giresunspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi. Hamza Akman ayrıca ilk kez Süper Lig’de oynadı.

Galatasaray’ın altyapıdan çıkardığı Hamza Akman ile bu sezon Altay’dan transfer ettiği Kazımcan Karataş, Giresunspor maçıyla sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi. Hamza Akman ayrıca ilk kez Süper Lig’de oynadı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde Giresunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılılarda bu yaz Altay’dan transfer edilen Kazımcan Karataş ile altyapıdan çıkan Hamza Akman ilk kez bir resmi maç görev aldı. Hamza Akman ayrıca ilk kez Süper Lig’de bir müsabakada oynadı.

İki futbolcu da mücadeleye yedek başladı. Karataş, müsabakanın 77. dakikasında Patrick van Aanholt’un yerine dahil oldu. Hamza Akman ise karşılaşmanın 83. dakikasında Fredrik Midtsjö’nün yerine oyuna girdi.

İki futbolcu kamp döneminde hazırlık maçlarında oynamıştı. Kazımcan Karataş ve Hamza Akman, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almış, oyuna girmemişti.