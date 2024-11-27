Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba ile Salıpazarı ilçelerinin her zaman ’dayanışma’ içerisinde olmasından yana olduklarını söyledi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, ÇTB Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek Salıpazarı’nda yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı. Başkan Karaca, Salıpazarı’nın Çarşamba ile önemli bir bağı olduğunu ifade ederek, Çarşamba’nın da desteğiyle bölgenin yeniden tasarlanarak her alanda kalkınacağını söyledi. Karaca, “Eğer büyük ölçekli bir master plan oluşturursak, Salıpazarı’ndaki planlama süreci kısalır ve ilçemiz bambaşka bir yer olur. Salıpazarı canlanırsa bu pozitif yankı Çarşamba’nın büyümesine de katkı sağlar, ÇTB’nin yıllardır Çarşamba’ya vermiş olduğu hizmet ve bilgi birikimi, ilçemizin master planını hazırlama aşamasında büyük desteğini göreceğimiz bir olgu. Çarşamba’da tarımın öncü olduğu Ticaret Borsası’nda görev yapan siz değerli yöneticilerimizin bakış açısını önemsiyoruz” dedi.

Başkan Kazım Yılmaz ise “İsteğimiz iki kardeş ilçenin de planlamalarını ve projelerini her zaman dayanışma içerisinde yürütmesinden yanadır. Bölgesi için tarımın kalbi olan Çarşamba’nın ve Borsanın bilgi birikimini paylaşmaktan ve iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyarız” diye konuştu.

Salıpazarı’nın master planlama aşamasında fikir alışverişine açık olduklarını söyleyen Başkan Karaca, ilçede yapılması planlanan mezbaha ve ilçeye kazandırılacak okul için ÇTB’den destek beklediklerini ifade etti.

Çarşamba Ticaret Borsası ve Salıpazarı Belediyesi’nin ortak gündem maddelerinin konu edildiği ziyarette Başkan Karaca, bölgenin ve özellikle Çarşamba’nın ekonomisinde Salıpazarı’nın önemli rol aldığını vurgulayarak, Salıpazarı ve Çarşamba için yapılacak ekonomik yatırımların önemine işaret etti.

Ziyarete, ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Hüseyin Işık, Mehmet Arslan, Mehmet Çalışkan ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin iştirak etti.