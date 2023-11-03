MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde yeni yerleşim alanında ek kanalizasyon hattı döşeme çalışması yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon idaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisalılara ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini en etkili şekilde ulaştırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki yeni yerleşim alanında 300 metrelik ek kanalizasyon hattı döşedi. MASKİ ekiplerince yapılan çalışma sayesinde, vatandaşlara sağlıklı ve kullanışlı altyapı temin edildi. Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, “Mahallemizde gün geçtikçe hane sayısı artıyor. Bu da altyapı ihtiyacını beraberinde getiriyor. Yeni yerleşim bölgesinin kanalizasyon altyapısının hızlı bir şekilde çözümü adına MASKİ Genel Müdürlüğüne başvurduk. Ekipler hızlı bir şekilde çalışmalara başladılar ve kısa süre içinde de tamamlandı. Burada yaşayan vatandaşlarımıza da sorunsuz bir altyapı sağlandı. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.