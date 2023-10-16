Manisa’nın Şehzadeler Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan sokaklarda asfalt çalışmalarına başladı. Çalışma mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Şehzadeler Belediyesi Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerini kapsayan yeni asfalt çalışmasını başladığı Akpınar Mahallesinde çalışmaları tamamlayarak Kazım Karabekir Mahallesinde asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışma mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhtar Aydın teşekkür etti

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, "İki dönemdir Ömer Başkanla birlikte çalışıyoruz. Ömer Başkana yaptığı ve yapacağı hizmetler için şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Mahallemizde 10-15 sokağımız yağmur yağdığında kötü oluyordu. Buralara asfalt talebinde bulunduk. Sağ olsun Başkanımız talebimizi geri çevirmedi. Kış aylarında vatandaşlarımız çamurdan kurtulmuş olacak. İnşallah bir dahaki dönemde de yine Başkanımızla birlikte çalışırız." dedi.

Yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyet dile getiren mahalle sakinlerinden Necmettin Köroğlu, "Tozdan, çamurdan kurtulduk. Ömer Faruk Çelik başkanımıza çok teşekkür ederim" derken, bir diğer mahalle sakini Ahmet Kılıçhan ise, "Yapılan hizmet için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.