Kars’ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 75’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kars’ın kurtarıcısı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 75’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Anma programı İstasyon Mahallesi’ndeki Tren Garı önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın anıtına çelenk konulması ile başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Tren Garı’ndaki programın ardından program Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferansa Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kazım öğrenciler şiir okudu. Kazım Karabekir Paşa’nın biyografisi ve Kazım Karabekir Paşa’nın “Eğitim Faaliyetleri” anlatıldı.

Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.