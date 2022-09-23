Yalova Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi’ne 2 yeni park ve 1 parkın da yenileme işlemleri tamamlandı.

Yalova Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi’ne 2 yeni park ve 1 parkın da yenileme işlemleri tamamlandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Tutku ve Defne Sokak’ta yapılan çalışmalar sonrasında çocuklar, yeni parklarına kavuştu. Kazım Karabekir Parkı’nda ise eski oyun gruplarına yenileme çalışması yapıldı. Modern yeni nesil oyun gruplarının konulduğu parkta çocukların yeni eğlence yeri oldu.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Ahmet Esmer ile birlikte yapımı tamamlanan parkları gezdi. Başkan Vekili Tutuk yapılan ziyarette çocuklar ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

“Bir çocuğun mutluluğu için her şey yaparım”

Başkan Vekili Tutuk, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bazı sevgiler tarif edilmez Çocuk sevgisi de bunun başında geliyor. Zaman zaman hem mahalle hem de esnaf ziyaretlerimizde en çok istenilen şey çocuk parkları oluyor. Son ziyaretimizde bir evladımız Kazım Karabekir Mahallemizde çok fazla çocuk parkı olmadığını parka gitmek için başka sokaklara gittiğini söylemişti. Ekibimle birlikte tespitlerimiz sonucu belediyemize ait 2 yeni alana park yaptık. Tutku ve Defne Sokak’ta çocuklarımızın da sevineceğini düşündüğümüz yeni parklarımızın yapımı tamamlandı. Kazım Karabekir Mahalle Muhtarımızla birlikte alanı gezdik. Yeni nesil oyun gruplarımızda çocuklar doya doya eğlenirken ailelere de alanlar oluşturduk. Bir çocuğun mutlu olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Mahallemize hayırlı olsun.”