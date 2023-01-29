Manisa FK Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün, Denizlispor maçının ardından, "Seyir zevki yüksek maçtı, bundan sonraki karşılaşmalarda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz" dedi.

Manisa FK Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün, Denizlispor maçının ardından, "Seyir zevki yüksek maçtı, bundan sonraki karşılaşmalarda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz" dedi.

Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. İki teknik direktörün kırmızı kart gördüğü müsabakanın ardından Manisa FK Yardımcı Antrenörü Kazım Akgün açıklamalarda bulunarak, "İki Ege takımın müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Buraya gelirken amacımız 3 puanı alıp gitmekti. Şu anda puan sıralaması iyi bir yerde olmayan Denizlispor’un bundan sonraki maçlarda bizim maçla beraber artık ligde kalma adına önemli işler yapacağını biliyorduk. Seyir zevki yüksek maçtı ve berabere bitti. Yeni transferlerimizin uyum süreci sonrası takıma çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Genç takım olarak ligin ilk yarısında topladığımız puanlarla play-off içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bundan sonraki maçlarda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz" dedi.