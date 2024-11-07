Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir mezarlıkta kazılan mezardan tarihi eser niteliği taşıyan kırık seramik küp ile 500’ün üzerinde sikke bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi’ndeki mezarlıkta yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden 26 yaşındaki Nuri Kavas’ın defni için mahalle mezarlığında kazı yapıldı. Defin işlemi sırasında mahalleli toprakta kırık seramik küp ve içerisinde çok sayıda sikke buldu. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Jandarma durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde 500’ün üzerinde sikke bulundu.

Seramik küp parçaları ve sikkeler muhafaza altına alındı.