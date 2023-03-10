Aydın’ın Çine ilçesinde Alabanda Antik kenti kazı ekibinin kaldığı evden kuru gıda ve mutfak malzemesi çalınması olayı ile ilgili jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Doğanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alabanda Antik Kazı ekibinde bulunan personelin kaldığı evden kuru gıda ve mutfak malzemesi çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K. isimli şüpheli şahısın malzemeleri İ.A. isimli şahsa ait evin avlusuna bıraktığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi D.K. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen 98 kalem kuru gıda ve mutfak eşyası mağdurlara teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.