Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alt yapı ve üst çalışmaları çerçevesinde müteahhit firmanın kazdığı çukura hem kendi araçları hem de vatandaşların araçları düştü.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alt yapı ve üst çalışmaları çerçevesinde müteahhit firmanın kazdığı çukura hem kendi araçları hem de vatandaşların araçları düştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy Belediyesi ve TESKİ tarafından Atatürk Caddesi’nin ardından Öztrak Caddesi’nde yapılan alt yapı ve üst çalışmalarında müteahhit firmanın dikkatsizliği sürücüleri çileden çıkardı. Atatürk Caddesi’nde çalışma sırasında kapatılmayarak önlem alınmayan yere saplanan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, benzer bir olay da dün Öztrak Caddesi’nde yaşandı. Salı sabahı iki araç Öztrak Caddesi’nde önlem alınmayan alandaki çukura düşerken, taşeron müteahhit firmanın aracının da benzer şekilde çukura düşmesi sonrası araçlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Önlem alınmadan gelişigüzel çalışmalar karşısında yetkililerin de bunu görmezlikten geldiklerini, zaten keşmekeşe dönen şehir trafiğinin bu şekilde felç edildiğini belirten vatandaşlar, “Eğer bir alanda çalışma yapılıyor ise burası çalışma bitene kadar kapatılmalı ki araçlar burayı açık yol zannedip buraya girmesinler, bu manzaralar da yaşanmasın. Ne müteahhit firma yolları ne de yetkililer müteahhit firmayı kontrol etmeyince maalesef Çerkezköy’de bu görüntüleri görmeye devam ediyoruz” diyerek tepki gösterdiler.