Balıkesir’in Havran ilçesinde Kazdağları’nda çıkan örtü yangını, orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hanlar bölgesinde bir çiftliğin bahçesinde örtü yangını çıktı. İhbar üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su tankeri ile yerden, 2 uçak ve 1 helikopter ile havadan yangına hızla müdahale edildi. Bin metrekarelik alanda etkili olan yangın, yaklaşık 10 dakika içinde ormana sirayet etmeden söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.