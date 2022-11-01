Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı girişinde 3 ayrı noktada başlayan orman yangınında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. 3 farklı noktada rüzgarın şiddetli olduğu saatlerde başlayan yangın orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı girişinde 3 ayrı noktada başlayan orman yangınında sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. 3 farklı noktada rüzgarın şiddetli olduğu saatlerde başlayan yangın orman ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada şiddetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde çıkan orman yangınına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Edremit Belediyesi, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri müdahale etti. Edremit ilçesi Mehmetalan - Ortaoba Mahallesi Üçtaş Mevki civarında 3 farklı noktada çıktığı öğrenilen yangına 3 helikopter ile müdahale ediliyor. Yangına karadan dan 19 arazöz 3 su ikmal aracı, 3 adet dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine ait arazöz ve tankerler, Edremit Belediyesine ait iş makineleri ve tankerler ile müdahale ediliyor.

Şimdiye kadar yangın sahasında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. 3 ayrı noktada çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ederken Jandarma ekipleri de bölgede sabotaj ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi alıyor. Bölgede sarp arazide aynı anda 3 ayrı noktada şiddetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde çıkan yangın sabotaj ihtimalini ortaya atıyor. Ekipler bu yönde çalışma başlattı.